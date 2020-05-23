Yazın uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı

Corona virüs nedeniyle 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim 19 Haziran'da sona erecek. Tıpkı okulların kapanması gibi uzaktan eğitim de 2019-2020 eğitim yılı müfredatı son bulacak. Ama uzaktan eğitime ara verilmeyecek. Öğrenciler için yeni hazırlanan program ile bu kez yaz dönemi için uzaktan eğitiminden yaz okulu gibi yararlanabilecek.

Öğrenciler yine TRT, EBA TV ve internet üzerinden eba uygulamasından yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için EBA da yaz okulu programı hazırlıyor. Bu kapsamda öncelikli olarak öğrenciler uzaktan eğitimde aldıkları derslerin tekrarlarına ulaşabilecekler. Yani, ikinci dönemin derslerini EBA'dan tekrar etme şansları olacak. Hazırlanan yeni ders programlarında da bu yer alacak. Bakanlığın hazırladığı programda özellikle ön plana çıkan ise İngilizce eğitimi olacak.

Bu kapsamda da bakanlık özel bir çalışma yürütüyor. Öğrencilerin yaz tatilinde İngilizceye yoğunlaşmaları için programa hazırlanıyor. Bu programda İngilizce konuşma ve dinleme olarak öğrencilerin dil yeteneklerinin kendi kademelerine göre geliştirmesi hedefleniyor. Sadece bu değil. Uzaktan eğitime başlanılan ilk günden itibaren içerik bakımından zenginleştirilen programın yaz için daha da kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Aynı zamanda EBA'daki kütüphane bölümünden öğrencilerin daha da fazla yararlanması için çalışma var. Eklenecek yeni uygulamalarla öğrencilerin dersin de yanısıra eğlenceli vakit geçirmesi için de yeni programlar yüklenecek.

Milli Eğitim Vakanlığı ders sürelerinin ne kadar olacağı gibi teknik detaylar üzerinde de çalışma yürütüyor. Tüm detayları ise bayramdan sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklayacak.

CNNTürk





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