Yazın yapılan yüz germe ameliyatlarına dikkat!

Yaz mevsimi yenilenme mevsimi! Yoğun geçen kış günlerinin tüm stresini atabilmek için güzel bir deniz tatili ilk seçenek oluyor. Ruhun yenilendiği tatil dönemine güzelliğiyle damga vurmak isteyenler, estetik operasyonlarla hayalindeki görünümüne kavuşmayı hedefliyor.

Her dönem en çok tercih edilen estetik operasyonlardan olan yüz germe ameliyatı, yaz mevsiminde yapıldığında hastaların, güneş ışınlarına karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle bronzlaşmak için saatlerce güneş altında yatmak ameliyat sonrası ciddi sorunlara yol açabiliyor.

İnsan vücudunun güneş ışınlarına en çok maruz kalan bölgelerinden olan yüze yapılan ameliyatlarda, hastaları belli risklerin beklediğinin altını çizen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zekeriya Kul, “Yaz sıcakları, yüz germe ameliyatları sonrası ödemin fazla olmasına neden olup iyileşme süresini uzatabilir. Ancak günümüzde hastane, ev veya otellerdeki klimalı ortamlar sayesinde bu ihtimal oldukça azalıyor. Özellikle yazın direkt maruz kalınan güneş ışınları, ameliyattan sonra yüzünüzün hassas cildine sıcak havadan daha fazla zarar veriyor. Ameliyat sonrası, erken dönemde yüzümüzün derisi güneşe karşı daha da hassas olacağından, hastalarıma 3 hafta kadar güneş ışınlarına maruz kalmamalarını öneriyorum. İlk 3 haftanın sonrasında ise güneş ışınlarından koruyucu krem kullanarak, yüz cildinin güneşe olan hassasiyetini ortadan kaldırmış oluyoruz” dedi.

SUYLA TEMASTA PROBLEM YOK

Yaz aylarında yüz germe ameliyatı olmanın bir mahsuru olmadığını belirten Dr. Zekeriya Kul, sözlerini şöyle noktaladı: “Yüz germe ameliyatı her dönemde yapılabilir. Bunun için belli bir kıstasımız yok. Sadece ilk ay güneş konusunda daha hassas olunmasını öneriyoruz. Deniz konusunda da problem su ile temas değil, özellikle ameliyat sonrası erken dönemde aktif güneş ışınlarına maruz kalmaktır. Bu durum sadece yaz dönemi için değil kış ayları için de geçerlidir. Kış aylarında da bu ameliyatı yaptırsak mutlaka güneş ışınlarından korunmak gerekiyor. Burada önemli olan nokta; yüz germe ameliyatınızı iyileşmenize zaman ayırabileceğiniz bir süre zarfında planlamanızdır.”



