Koronavirüs salgını, şehrin kalabalığından uzakta bahçeli, balkonlu evlere ilgiyi katladı. Bu süreçte uzaktan eğitim ve uzaktan çalışmanın da devreye girmesiyle merkezde yaşama olan ihtiyaç azaldı. İmkanı olan yazlıklarına akın etti, kış aylarında da tatilciler şehirlere dönmedi. Tatil yörelerinde 12 ay yaşam başladı. Yazlığı olmayanlar ise son bir yılda sahil kentlerinde arayışa girdi.

KUR AVANTAJI VAR

Sahil kentlerine talep birden patlayınca fiyatlar da hızla yükselişe geçti. Satılık fiyatlarında bölgelere göre yüzde 100’ü aşan artışlar görüldü. Ortalama artış yüzde 40’ları geçti. Dönemsel kiralamalar ise neredeyse satılık ev fiyatlarını yakaladı. Yaza yaklaşırken talep hâlâ yoğun. Yerli talebi sürerken dövizdeki yükseliş sonrası kur avantajıyla yabancı ve gurbetçilerin de bölgedeki ağırlığı artmaya başladı.

250 BİN DOLAR YETERLİ

Türkiye’den 250 bin dolar değerinde mülk edinen yabancılar, vatandaşlık hakkına sahip olabiliyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen yabancılar da şu anda sahil bölgelerinde harıl harıl ev arıyor. Hem kur seviyesi hem de salgın sürecinde Türkiye’nin sunduğu sağlık hizmetleri yabancıların tercihlerinde etkili. Şu anda İran, Azerbaycan, Dubai’nin yanı sıra lüks segmentte de Rusya ve İngiltere öne çıkıyor.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER DE DÖNÜŞTE

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bodrum Başkanı Sevil Ece Gümüş Kapar, pandemi başlangıcından bu yana bölgede fiyatlarda 40’a varan yükseliş olduğunu belirterek, son dönemde yalnızca yazlık amaçlı değil Bodrum’a yerleşmek, 12 ay yaşamak üzere satın almaların arttığını söyledi. Kapar, “Şu anda vatandaşlık hakkından dolayı yabancıların ilgisi daha fazla. Ayrıca yurtdışında yaşayan Türkler de hareketlendi. Yurtdışından tamamen geri dönenler oldu. İngilizlerin ilgisi yeniden başladı. Ruslar da üst segment alım yapıyor” diye konuştu.

EV BULMAK ZORLAŞTI

Bodrum piyasasında alıcı fazla olsa da konut stokunun tükenmeye başladığını belirten Kapar, şunları söyledi: “İkinci el konutlar bekliyor. Satma ihtiyacı olmayan ev sahipleri fiyatların daha da artacağı beklentisiyle portföylerini çektiler. Ancak fiyat artışında artık bir doygunluğa ulaşıldığını düşünüyorum. Yaza doğru en fazla yüzde 5 artış daha görülebilir.”

BÜYÜKŞEHİR ETKİSİ

TÜGEM Antalya İl Başkanı Yasemin Morrissey, Antalya’nın yerli ve yabancı herkes için popülerliğini koruduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Sahil bandının yazlık olarak kullanılmasının yanında vatandaşlık için tercih edilmesinin de pek çok sebebi var. Bölgede bulunan 5 yıldızlı otellerin dünya standartlarında oluşu ve büyükşehir özellikleriyle donatılmış bir şehir oluşu Antalya’yı her zaman popüler kılıyor. Antalya’yı tercih edenler arasında ilk sırada İranlılar ve Ruslar var. Özellikle bu sene Arap ülkelerinden talep çok fazla.”

Morrissey, Antalya içinde en fazla değer kazanan ilçelerin ise Gazipaşa, Kemer, Kumluca, Kaş ve Serik olduğunu ekledi.

4 AYDA 1 MİLYON LİRA KÂR!

TÜGEM İzmir İl Başkanı Onur Karademir de İzmir’deki fiyat artışlarında maliyet baskısı, ekim ayında yaşanan deprem ve pandeminin etkili olduğunu ifade ederek, bölgede yapılan satışlardan şu örnekleri verdi: “Geçen sene 1 milyon 200 bin olan villayı şimdi 3 milyona satıyoruz. Karaburun’da bir yatırımcı kasım ayında 1.5 milyon liraya bir mülk aldı. 3 hafta önce 2.5 milyon liraya sattı. 4 ayda böyle bir kâr etti” dedi. Karademir, İzmir’de İran’dan ve Azerbaycan’dan yatırımcı bulunduğunu sözlerine ekledi.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Endeksa Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan şu bilgileri verdi: “Türkiye genelinde konut satış fiyatları ortalama yüzde 33.84 yükselmişken yazlık bölgelerde yüzde 58’leri bulan artış görülüyor. Kira değerlerindeki artış, satış değer artışına göre daha düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 30’ları buluyor. Konut satış fiyatında en fazla artış görülen bölge Fethiye, kiraların en fazla artış gösterdiği bölge ise Bodrum. Metrekare satış fiyatı en yüksek olan bölge ise Çeşme. Önümüzdeki 6 ayda satış fiyatında en fazla artış beklenen bölge Çeşme, kira değerinde en fazla artış beklenen bölge ise Foça.