Kültür & Sanat YBY Kemerburgaz'da yaz konserleri

YBY Kemerburgaz'da yaz konserleri

Kültür & Sanat

YBY Kemerburgaz'da yaz konserleri

Bu yaz YBY ile oldukça renkli geçiyor İstanbul'un ilk açık hava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz sezon boyunca yaptığı festivaller ve konserler ile yazı renklendirmeye devam ediyor.

03 Ağustos 2021, Salı 17:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Uzun bir aradan sonra açık havada, müzikle buluşuyoruz! Bu yaz YBY ile oldukça renkli geçiyor İstanbul'un ilk açıkhava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz sezon boyunca yaptığı festivaller ve konserler ile yazı renklendirmeye devam ediyor. 

20.000 m2'ye yayılan yemyeşil bir alanda, yıldızların altında açık havada sosyal mesafeye uygun bir ortamda 1 Ağustos Pazar gecesi Türk Rock müziğinin tartışmasız en iyi grubu Duman sahne alacak.

Daha sonra sırasıyla, 8 Ağustos Cem Adrian, 14 Ağustos Koray Avcı, 21 Ağustos MFÖ ve 4 Eylül akşamı ise Mor ve Ötesi konserleri gerçekleşecek. 

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Burak Akkul
Britanya'nın parlak şehri "Bright"on
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Haftanın kitapları
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Bu bir rüya olmalı, kızım Çalıkuşu okuyor!
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tüm zamanların en iyi müzik klipleri belli oldu