Uzun bir aradan sonra açık havada, müzikle buluşuyoruz! Bu yaz YBY ile oldukça renkli geçiyor İstanbul'un ilk açıkhava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz sezon boyunca yaptığı festivaller ve konserler ile yazı renklendirmeye devam ediyor.

20.000 m2'ye yayılan yemyeşil bir alanda, yıldızların altında açık havada sosyal mesafeye uygun bir ortamda 1 Ağustos Pazar gecesi Türk Rock müziğinin tartışmasız en iyi grubu Duman sahne alacak.

Daha sonra sırasıyla, 8 Ağustos Cem Adrian, 14 Ağustos Koray Avcı, 21 Ağustos MFÖ ve 4 Eylül akşamı ise Mor ve Ötesi konserleri gerçekleşecek.