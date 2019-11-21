YDS giriş belgeleri açıklandı

Adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecekler.

21 Kasım 2019, Perşembe 15:48
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YDS giriş belgeleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 1 Aralık'ta düzenlenecek Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Saat hatırlatması

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecekler.

1 Aralık 2019'da yapılacak 2019-YDS/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.


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