YDS ne zaman saat kaçta başlayacak? 2021 YDS/2 ne kadar, kaç saat sürecek?
2021 YDS/2 sınavı bu hafta sonu binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek. Adaylar, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dilleri için yapılacak sınavlarda ter dökerken, sınava ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte, “YDS/2 ne zaman saat kaçta başlayacak?” “2021 YDS/2 ne kadar, kaç saat sürecek?” sorularının yanıtları…
09 Ekim 2021, Cumartesi 15:46 Son Güncelleme:
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2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için geri sayım başladı. Aylardır hazırlık yapan adaylar, sınav günü ve saatine odaklanmış durumda. 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan YDS/2 sınavından alacakları sonuca göre, binlerce aday ya yüksek lisans eğitimine devam edecek ya da çalıştığı kurum tarafından istenilen yabancı dil seviyesini belgelemiş olacak. Peki, YDS/2 ne zaman saat kaçta başlayacak? 2021 YDS/2 ne kadar, kaç saat sürecek? İşte sınav hakkında detaylar…
YDS/2 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, YDS/2 sınavı 10 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleşecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak, ancak saat 10.00’dan sonra sınav yerine gelen adaylar sınava alınmayacak.
YDS/2 NE KADAR, KAÇ SAAT SÜRECEK?
2021 YDS/2 sınavı 3 saat (180) dakika sürecek. Saat 10.15’te başlayan sınav saat 13.15’te sona erecek.
YDS PUANLARI NEASIL HESAPLANIR?
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılıyor. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanıyor ve yabancı dil standart puanları hesaplanırken bu değerler kullanılıyor.
Bir testte, en az 1 ham puana (net) sahip olmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmıyor ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmıyor. YDS sınav sonucunda en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmıyor.
SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS/2) katılacak adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacak.
Ölçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı açıklamada, 10 Ekim Pazar günü gerçekleşecek sınava katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı ifade edildi.
YDS'YE KİMLER GİREBİLİR
- Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.
- Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
- Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.
- Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
- Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.