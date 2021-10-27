YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM 2021-YDS/2 sonuçları
YDS sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı. 2021-YDS/2 sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. İşte ÖSYM'nin düzenlendiği 2021-YDS/2 sınav sonuçlarına erişim sayfası...
27 Ekim 2021, Çarşamba 11:41 Son Güncelleme:
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Ekim'de uygulanan 2021-YDS/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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