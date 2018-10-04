YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama

YDS sonbahar dönemi sınavı 9 Eylül Pazar günü gerçekleşti. Sınav sonrası soru ve cevaplar anında yayınlanırken sonuçların ise 4 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuştu. Büyük gün geldi çattı. Adaylar sürekli olarak ÖSYM'nin sitesine akın ederek bilgi almaya çalışırken ÖSYM sonuçları adaylarla paylaştı.

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"09 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS Sonbahar Dönemi) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Eylül 2018 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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PUANLA SİSTEMİ NASIL?

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi, 80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi, 60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi, 50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ÖSYM’nin aldığı karar uyarınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. Bu konuda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinde (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/15 md.) “…Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerli olacak. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılacak, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilecek. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir” hükmü yer almaktadır.