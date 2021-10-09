2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için geri sayım başladı. Aylardır hazırlık yapan adaylar, sınav günü ve saatine odaklanmış durumda. 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan YDS/2 sınavından alacakları sonuca göre, binlerce aday ya yüksek lisans eğitimine devam edecek ya da çalıştığı kurum tarafından istenilen yabancı dil seviyesini belgelemiş olacak. Peki, YDS/2 ne zaman saat kaçta başlayacak? 2021 YDS/2 ne kadar, kaç saat sürecek? İşte sınav hakkında detaylar…

YDS/2 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, YDS/2 sınavı 10 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleşecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak, ancak saat 10.00’dan sonra sınav yerine gelen adaylar sınava alınmayacak.

YDS/2 NE KADAR, KAÇ SAAT SÜRECEK?

2021 YDS/2 sınavı 3 saat (180) dakika sürecek. Saat 10.15’te başlayan sınav saat 13.15’te sona erecek.

YDS PUANLARI NEASIL HESAPLANIR?

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılıyor. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanıyor ve yabancı dil standart puanları hesaplanırken bu değerler kullanılıyor.

Bir testte, en az 1 ham puana (net) sahip olmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmıyor ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmıyor. YDS sınav sonucunda en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmıyor.

SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS/2) katılacak adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacak.

Ölçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı açıklamada, 10 Ekim Pazar günü gerçekleşecek sınava katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı ifade edildi.

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