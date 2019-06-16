YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) bugün gerçekleşti. Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te başladı ve 120 dakika sürecek. Sınav 17.45'te sona erecek.

Sınavın bitimiyle birlikte adaylarda büyük bir beklenti oluşacak. O da soru ve cevaplarla ilgili... Peki YKS YKS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YKS soru ve cevaplarına ilişkin ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki seneyi incelediğimizde YKS 30 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiş, soru ve cevaplar 1 Temmuz saat 18.00'de yayınlanmıştı. Bu yıl gerçekleşen YKS'nin soru ve cevaplarının bu akşam saatlerinde yayımlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.