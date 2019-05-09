YDUS tercih sonuçları açıklandı! ÖYSM sonuç sorgulama

YDUS sınavı 23 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşti. Sınavın sonuçları 24 Ocak'ta açıklanırken 19-29 Nisan tarihlerinde tercihler alınmaya başlandı. Bu işlemin ardından binlerce kişi yerleştirme sonuçlarına odaklandı ve nihayet ÖSYM tercih sonuçlarını ilan etti.

ÖSYM'DEN YDUS AÇIKLAMASI

"19-29 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 15 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ