YDUS tercih sonuçları açıklandı! ÖYSM sonuç sorgulama
2018-YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM saat 10.30'da geçtiği duyurunun ardından sonuçları adayların erişimine açtı. Tercih sonuçlarını sorgulamak için tıklayınız...
YDUS sınavı 23 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşti. Sınavın sonuçları 24 Ocak'ta açıklanırken 19-29 Nisan tarihlerinde tercihler alınmaya başlandı. Bu işlemin ardından binlerce kişi yerleştirme sonuçlarına odaklandı ve nihayet ÖSYM tercih sonuçlarını ilan etti.
ÖSYM'DEN YDUS AÇIKLAMASI
"19-29 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 15 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."