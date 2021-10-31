Ye, iç, tanış, eğlen: Şehrin en cool ve eğlenceli mekanları

Momo Bebeköy – Bebek

Sevdiklerinizle kaçamak yapabileceğiniz özel bir mekan. Sanatçılara ilham verecek kadar mistik, bir o kadar da doğal. Sabah 10.00’dan gece 24.00’e kadar açık. Menüsünde farklı medeniyetlere ait mutfaklarının leziz yemekleri var. Eğer gizemli ve bir o kadar da eğlenceli mekanlardan hoşlanıyorsanız aradığınız yer işte burası.

Lucca - Bebek

Günün her saati hareketli, canlı ve eğlenceli… Tam bir keyif yeri. Modern ve kozmopolit İstanbulluların vazgeçilmez adresi. Kahvaltıdan geç saate yani tüm güne hitap eden kapsamlı bir menüsü var. Gece eğlencesi, ünlü DJ‘lerin yaptığı müzikle zirve yapıyor. Sosyalleşmeyi, eğlenceyi sevenler şimdiden orada, onlara katılabilirsiniz.

Spago – Nişantaşı

St. Regis Oteli’nin terasında, gözü okşayan, havalı ve lezzetli bir restoran. Maçka, Nişantaşı ve Boğaz’ı kanatları altına alan harika bir manzaraya sahip. Her gün 15.00’te açılan mekanda bazı günler ünlü DJ’ler çalıyor, bazı günler canlı müzik oluyor. Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan, şehrin en popüler yerlerinden.

Ruby – Ortaköy

Leziz yemek, harika müzik, eşsiz boğaz manzarası ve farklı ambiyans denince akla ilk gelen mekanlardan biri Ruby. Müziğiyle ve denize sıfır, mis gibi havasıyla misafirlerine unutulmaz İstanbul geceleri yaşatıyor. Mekana ister tek, ister kalabalık gidin. Her iki durumda da iyi vakit geçirirsiniz.

22 – Cihangir

Şehrin en cool semti Cihangir’in en sevilen mekanlarından 22, yeni kokteyl menüsüyle günün her saatinde leziz tatları misafirleriyle buluşturuyor. Karides tempura, 24 saat ağır ateşte pişen dana kaburga, taş fırında özel hazırlanan pizzalar ile gece 2.00’ye kadar hizmet veriyor. Ünlü Cihangir sakinlerinin uğrak yeri olan 22’de takılırken masanıza her zaman bir kedi de konuk olabilir, sakın şaşırmayın.

Kaktüs – Cihangir

İstanbul’un en havalı semtinin en havalı kafesi. Müzik ve edebiyat dünyasının önde gelenleri Kaktüs’ün müdavimi. Yani Kaktüs’te kahvenizi keyifle yudumlarken ya da lezzetli yemeklerini atıştırırken birden yan masanızda Teoman’ı varoluşunu sorgularken bulabilirsiniz. Ayrıca ayda bir kez düzenlenen gece sokak partilerini de kaçırmayın.

Paper Moon – Etiler

‘Patronlar kulübü’ olarak anılan ünlü İtalyan restoranı Paper Moon, 1996’dan beri müşterilerine eşsiz tatlar sunmaya devam ediyor. Barı, yemek öncesi ve sonrası yeni dostluklar kurulmasına imkan sağlıyor. Burada, görmeyi hayal bile edemeyeceğiniz bir ünlüyü yan masanızda bulursanız hiç şaşırmayın.

Bebek Hotel By The Stay

Efsane Bebek Otel, popülaritesini yitirince mimar Mahmut Hanlar tarafından yenilendi. Otelin üst katındaki Roof Bar ile alt katındaki Dragon Restaurant sayesinde mekan şaha kalkıp günümüzün en popüler yerleri arasına girdi. Günün ve gecenin her saatinde her alandan ünlülere rastlayabileceğiniz mekanda vakit geçirmek artık bir ayrıcalık.

Korto – Kuruçeşme

Boğaz manzaralı Korto’nun bahçesinde canlı müzik yapılıyor. Ara katında ‘Civarda’ adlı modern bir meyhane var. Terasında da, Japonların leziz yemekleri emrinize amade. DJ’leri iyi müzik yapıyor; sohbet de mümkün, durduğunuz yerde sallanmak da… Boğaz’a ve Kuleli’ye bakan bar, sosyalleşmek için doğru seçim.

Sunset Grill&Bar – Ulus

1994’ten beri İstanbul’un en iyisi. Kuş bakışı Boğaz manzarası büyüleyici. Mutfağından California, Akdeniz, Türk ve Japon mutfağının en leziz yemekleri çıkıyor. Öğle servisiyle başlayan yemek servisi gece 24.00’te bitiyor. Ama siz hangi saatte giderseniz gidin, yemek öncesi ya da sonrası fark etmez, mutlaka barına uğrayın. Orada şık ve zarif insanlar göreceksiniz.

Vogue - Beşiktaş

Avrupa ve Japon mutfağının en iyi örneklerini sunan Vogue, modern ve şık ambiyansı kadar panoramik İstanbul manzarasıyla da herkesi büyülüyor. 24 yaşındaki mekanın müşterilerinin çoğu, Türkiye’de yaşayan yabancılar. Bizim elitlerin de gözdesi olan Vogue’un, müzikleri de ortamı da eğlencesi de süper!