Yedek subay ve Yedek astsubay alım başvuru tercihleri nasıl yapılır? Tarihler ne zaman?

Yedek subay ve Yedek astsubay alım başvuru tercihleri nasıl yapılır? Tarihler ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayımladı. Duyuruda tercih tarihleri de yayınlandı. Peki, Yedek subay ve Yedek astsubay alım başvuru tercihleri nasıl yapılır?