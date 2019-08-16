Yedek subay ve Yedek astsubay alım başvuru tercihleri nasıl yapılır? Tarihler ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayımladı. Duyuruda tercih tarihleri de yayınlandı. Peki, Yedek subay ve Yedek astsubay alım başvuru tercihleri nasıl yapılır?
Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girişiyle birlikte birçok değişiklik meydana geldi. Yedek subay ve astsubaylar e-devlet üzerinden tercihte bulunup başvuru yapacaklar.
Binlerce kişi bu konu hakkında bir açıklama beklerken bugün Milli Savunma Bakanlığı bir duyuru yayımladı.
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