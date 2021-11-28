Yedi bölgeye tarih ve kültür yolculuğu

Akdeniz BÖLGESİ

Akdeniz’in antik kentleri ve tarihi bölgeleri görenleri büyülüyor. Antalya’da Aspendos, Termessos, Anemurium, Perge Antik Kenti, Olimpos, Mersin’de Cennet Cehennem, Kanlıdivane, Side Antik Kenti, Apollo Mabedi, Aspendos Tiyatrosu, Alanya Kalesi, Patara Antik Kenti, Burdur Kremna ve Kibra Antik Kenti görülmeye değer yerlerin başında geliyor. Silifke’de Cehennem Çöküğü, Tarsus’da Kleopatra Kapısı, Antakya Müzesi, Osmaniye’de Kastabala Antik Kenti’ni gezerken gördüğünüz güzellikler, gözünüzün pasını silecek.

Karadeniz BÖLGESİ

Önemli medeniyetlere asırlardır ev sahipliği yapmış olan Karadeniz, manastırlar, kiliseler, tarihi konaklar ve kaya mezarlarıyla zengin bir tarihe sahip. Sümela Manastırı, Ayasofya, Çamlıhemşin, Kurul Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Safranbolu Evleri, Ballıca Mağarası, Tarihi Sinop Cezaevi, Alacahöyük Müzesi, mutlaka görülmesi gereken yerlerden sadece bazıları.

Güneydoğu Anadolu BÖLGESİ

Mistik ve etkileyici atmosferi büyüleyici. Köklü tarihi, özgün heykeltıraşlık eserleri ve ender görülen güzellikteki mozaikleriyle ilgi çeken Zeugma Antik Kenti görülmeden olmaz. İnsanlık tarihinin yeniden tartışılmasına sebep olan ‘Tarihin sıfır noktası’ olarak da isimlendirilen Göbeklitepe ve Süryani kiliseleriyle Mardin tam bir kültür cenneti. Urfa’daki Balıklıgöl ve Hz. İbrahim Mağarası, Nemrut Dağı ve Halfeti’yi de içine alacak bir tur programıyla seyahatinizi renklendirin.

Marmara BÖLGESİ

Marmara Bölgesi’nde özellikle İstanbul başlı başına bir tarih cenneti. Ayasofya, Sultanahmet Camisi ve Süleymaniye Camisi’nin bulunduğu tarihi yarımadayı gezmek için birkaç gün bile yetmez. İstanbul›un dışında, Bursa’nın Muradiye Külliyesi ve Koza Han’ı, Çanakkale’nin Gelibolu Tarihi Alanı, Bilecik’te Ertuğrul Gazi Türbesi, Edirne’de Selimiye Camii ve külliyesi, Gebze’de Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, İznik’te Ayasofya Camii, bölgenin mutlaka görülmesi gereken tarihi eserlerinden bazıları.

Ege BÖLGESİ

Miletoslu filozofların diyarı Ege’de, İyonya’dan Likya’ya uzanan medeniyetin izini sürmeye hazırsanız geziye Efes Antik Kenti, Meryem Ana evi, Artemis, Hadrianuz Tapınağı ve Celcus Kütüphanesi ile başlayın. Aşkın ve güzelliğin ana vatanı Afrodisias Antik Kenti, ‘ölümün uğramadığı şehir’ olarak anılan Bergama, yavaş ama eğlenceli Seferihisar, 15. yüzyılda inşa edilen Bodrum Kalesi ve sualtı müzesi mutlaka görülmeli. Gezinize; Didim Apollo Tapınağı, Pamukkale Bölgesi ve Kaz Dağları’yla devam edebilirsiniz.

Doğu Anadolu BÖLGESİ

Van Gölü ve Doğu Ekspresi’yle rüyalar alemine yolculuk yapmak istiyorsanız Türkiye’nin en uzun tren yolculuğuna çıkmak için valizlerinizi hazırlayın. Çünkü Doğu ve Van Ekspresi seferleri başladı. Bu rotada Kars’taki Ani Harabeleri başta olmak üzere Büyük Katedrali, Resimli Kiliseyi, Kars Kalesi’ni, dünyanın en büyük 2. Krater gölü olan Nemrut Gölü’nü ve Nemrut Dağı’nın yüceliğini, Anadolu’da yapılan ilk cami olan Menuçehr Camisi’ni, Van Gölü’nün eşsiz manzarasını görmeden dönmeyin. Muş Ovası’nın büyüleyici güzelliğini de hafızanızdan usun süre silinmeyecek.

İç Anadolu BÖLGESİ

Kadim kültürüyle gezginlerin ilgi odağı olan İç Anadolu Bölgesi’ni gezmeye Ata’mızın Anıtkabir’ini ziyaret ederek başlayabilirsiniz. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Çatalhöyük’ü, Eskişehir’in Balmumu Heykeller Müzesi’ni ve Odun Pazarı Evleri’ni, Nevşehir’de Kapadokya Bölgesi”ni, Niğde’de Gümüşler Manastırı’nı, Konya’da Mevlana Müzesi ve Mevlana Türbesi’ni, Sivas’ın en önemli tarihi yapısı Divriği Ulu Camii’yi, Çorum’da Hattuşaş ve Alacahöyük’ü gezerek zamanda yolculuk yapabilirsiniz.