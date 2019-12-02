Yediği yemekten sonra beyninde kurtçuklar oluştu

Çin'in doğusundaki Zhejiang’da 49 yaşındaki adam bir ay süren baş dönmesi ve baş ağrısının ardından bir gece vakti geçirdiği nöbetin akabinde hastaneye kaldırıldı.

Zhejiang Üniversite Hastanesi'ndeki doktorlar, kayıtlara yalnızca Zhu ismiyle geçen hastayı epilepsi benzeri semptomlarına göre değerlendirdikten sonra, beynin iki tarafında çok sayıda lezyon ve kan damarlarında da birikmiş kalsiyum buldu.

Daha sonra hastaya bağırsak kurdu larvalarının beyni istila etmesi sonucu oluşan nörosistiserkoz tanısı kondu ve parazitleri bir ay önce yediği güveçteki yeterince pişmemiş koyun ve domuz eti yüzünden kaptığı söylendi.

Birleşik Krallık'ın Lancashire çeşidiyle hiçbir ilgisi olmayan Çin güveçleri aslında bir masanın merkezine yerleştirilmiş, içinde baharatlı et suyunun kaynadığı büyük tavalarda müşterilerin genelde menüden seçtikleri ince dilimlenmiş etleri kendilerinin pişireceği şekilde servis ediliyor.

Hastaneden gelen bilgilere göre Zhu doktorlara şöyle söyledi:

Eti sadece biraz pişirdim. Baharatlı et suyunun olduğu tencerenin altı kırmızıydı, yani etin tamamen pişip pişmediğini göremiyordum, ben de sabırsızca yedim.

Rapora göre hasta tenyaların çıkarılmasının ardından tamamen iyileşti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre nörosistiserkoz ağırlıklı olarak Güney Amerika, Afrika ve Asya'da gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul tarım topluluklarını etkiliyor.

Ama istisnalar da mevcut. Haziran'da, New York'ta yaşayan Rachel Palma'nın beyninde yavru bir tenya bulunmuştu. Doktorlar parazitin neden olduğu gelişimin tümör olarak düşünüp Palma'yı beyin ameliyatına alınca tenyayı keşfetmişti.

Dr. Jonathan Rasouli The Washington Post'a verdiği demeçte ameliyatta kanserli bir tümörden ziyade bıldırcın yumurtasına benzeyen kitleyi buldukları anı anlatmıştı:

Hepimiz 'Bu da ne?' diyorduk. Gerçekten şok ediciydi. Neye benzediğini görünce hepimiz şaşkınlıkla başımızı kaşımıştık.

Kaynak: independent.com