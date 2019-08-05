Yeditepe Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor!

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi alınacak. İşte öğretim üyesi başvuru şartları ve ilanın detayları…

Yeditepe Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti), Tıbbi Biyoloji, Radyoloji, İnşaat Mühendisliği Geoteknik Alanı, Çeviribilim, Gümrük İşletme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Göz Hastalıkları, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, İşletme, Psikoloji ve iç mimarlık bölümlerine 17 öğretim üyesi alıyor. Başvurular şahsen yapılacak.

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