Türkiye Yeditepe Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

14 Nisan 2021, Çarşamba 16:55 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yeditepe Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alımı yapacak. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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