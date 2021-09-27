Türkiye Yeditepe Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak

Yeditepe Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 3 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

27 Eylül 2021, Pazartesi 17:23 Son Güncelleme:
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Yeditepe Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. 

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