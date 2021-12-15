Türkiye Yeditepe Üniversitesi 5 Araştırma görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi 5 Araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi 5 Araştırma görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 5 Araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

15 Aralık 2021, Çarşamba 17:30 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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