Türkiye Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi için 6 öğretim elemanı alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 09 Mart 2021 olarak açıklandı.

23 Şubat 2021, Salı 17:24 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi için 6 öğretim elemanı alacak. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fakültelerinde görevlendirilmek üzere 19.11.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümlerde görevlendirilmek üzere Öğretim Elemanları alınacaktır" denildi.


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