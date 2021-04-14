Türkiye Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

14 Nisan 2021, Çarşamba 16:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi alımı yapacak. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 26. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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