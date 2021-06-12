Türkiye Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 16:47 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25 ve 26. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. Açıklaması yapıldı.

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