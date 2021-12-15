Türkiye Yeditepe Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 6 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

15 Aralık 2021, Çarşamba 17:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24. ve 26. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bu tecrübeye güveniyorum
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Meçhul aday
Rauf Tamer
Murat Çelik
Yeni hayatımız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Banu Şen
Mevlâna'nın, barışın ve huzurun kenti: Konya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Bahçeli'den yanıt