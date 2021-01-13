Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Antropoloji, Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bölümlerindeki kadrolara 7 öğretim üyesi alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır" denildi.

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