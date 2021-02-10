Türkiye Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Yeditepe Üniversitesi Rektörlü araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

10 Şubat 2021, Çarşamba 17:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz Fakültelerinde görevlendirilmek üzere 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümlerde görevlendirilmek üzere Öğretim Elemanları alınacaktır.” açıklaması yapıldı.

Detaylar için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Temel mesele: Hukuka uyacak mıyız?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yeni bir kavram
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Uzay Türkiye için yeni beka alanı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Okullar bu sene tam açılmayacak
Murat Çelik
Banu Şen
Nüfusu artan ilçeler aman dikkat!
Banu Şen
Şirin Sever
‘27 gündür hiç dayak yemedim…’
Şirin Sever
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Muğla'da 98 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi