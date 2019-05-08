Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir duyuruda bulundu. Üniversitede yapılan açıklamada "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır." denildi.

İlanla ilgilenenler "Yeditepe Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi başvuruları ne zaman? Şartlar nelerdir?" sorusuna cevap arıyor.