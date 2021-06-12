Türkiye Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alacağını açıkladı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 16:49 Son Güncelleme:
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Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Elemanı alınacaktır.

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