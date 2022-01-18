Türkiye Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

18 Ocak 2022, Salı 15:25 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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