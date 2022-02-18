Türkiye Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

18 Şubat 2022, Cuma 15:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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