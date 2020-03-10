Türkiye Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’ne 6 öğretim üyesi alıyor. Başvurular 25 Mart’ta sona erecek. Öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi ilanının detayları…

10 Mart 2020, Salı 16:31 Son Güncelleme:
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Yeditepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Gıda Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümlerine tam zamanlı statüde 6 doktor öğretim üyesi alıyor.

Öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?

İlanda belirtilen şartları taşıyan adayların 25 Mart’a kadar başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçeleri ile şahsen yapmaları gerekiyor.

Ayrıca adaylar, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyayı Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Öğretim üyesi ilanının detayları için tıklayın

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