Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak. Rektörlükten yapılan açıklama şöyle: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. Peki başvuru nasıl yapılır?