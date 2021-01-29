Türkiye Yeditepe üniversitesi profesör alacak

Yeditepe üniversitesi profesör alacak

Türkiye

Yeditepe üniversitesi profesör alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü profesör alacağını duyurdu. Son başvuru tarihinin 12.02.2021 olduğu açıklandı.

29 Ocak 2021, Cuma 16:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Detaylar için tıklayınız


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Mesut Özil: Sözünü sakınmayan büyük yıldız
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milyonların aklındaki tek soru
Murat Çelik
Rauf Tamer
Olmazsa olmaz
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bale yıllar sonra spor mu oldu?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Nefret suçlarına karşı dayanışma
Hakan Çelik
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Zeytinburnu'nda fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu