Yeditepe üniversitesi profesör alacak
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü profesör alacağını duyurdu. Son başvuru tarihinin 12.02.2021 olduğu açıklandı.
29 Ocak 2021, Cuma 16:46 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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