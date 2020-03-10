Yeditepe Üniversitesi’nin anlamlı ödülü Belgin Aksoy’a

Kadın haklarına karşı duyarlı ve kadın emeğini destekleyen birçok ismin ödüllendirildiği gecede Belgin Aksoy ödül için teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Ödülün kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Aksoy, “2012 yılında, Türkiye'den dünyaya yayılacak bir iyi yaşam günü hayali kurduğumda, kolay bir başlangıca sahip olmadım elbette. Biz ülkece, düşleri ezmeyi, hevesleri törpülemeyi severiz. Neden-nasıl oluru değil, niçin olmazı anlatmayı tercih ederiz. ‘Öyle bir gün yoksa yapılamadığı içindir. Sen de yapamazsın. Amaaan Belgin, gün yaratacaksın da insanları mı iyi edeceksin. Başka işin yok mu senin. Dünyayı kurtarmak sana mı kaldı...’ gibi. Ben bu sözleri duydum ama dinlemedim. Tüm zorluklara rağmen inandığımı yapmaya devam ettim.” Dedi.

"Kimsenin düşlerinizi öldürmesine izin vermeyin"

2019 yılında, Global Wellness Day’in 150'nin üzerinde ülkede, 8500'den fazla destinasyonda, 350 milyon kişi tarafından kutlandığını belirten Aksoy: ”Oprah'dan Mehmet Öz'e, Hollywood Yıldızlarından İngiliz Kraliyet Ailesine, Brezilya'daki yaşlı evinden Nepal'da saçından bit temizlediğimiz çocuğa kadar pek çok kişi, benim ilk günden beri söylediğim mottoyu tekrar etti: ‘Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir.’ Ben de bugün size tüm kalbimle diyorum ki; büyük hayaller kurun! Kimsenin düşlerinizi öldürmesine izin vermeyin. İnandığınız şeyler için savaşın. Hem kendinize, hem de hayallerinize emek verin. Hayalinizi bir plana koyun. Kağıda dökün. Her şey tamam, başlıyorum dediğinizde durun. İşte o an, hayalinizi ikiyle çarpın” ifadelerini kullandı.

Women in Business Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödül Töreni’ne sanat, spor ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Ayrıca geceden elde edilen gelirin sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacağı kaydedildi.

Belgin Aksoy Kimdir?

Belgin Aksoy, dünyaya yayılmış olan Global Wellness Day’in kurucusu. İsviçre’deki Institute Hotelier Cesar Ritz’de eğitimini alan Belgin Aksoy, 23 yıldır otel ve turizm sektöründe çalışıyor. Aynı zamanda, Türkiye’nin ilk destinasyon spası olan Richmond Nua Wellness Spa’nın kurucusudur. İnsanların hayatlarına olumlu yönde dokunan dünya çapında yarattığı Global Wellness Day projesiyle 2016 yılında, dünyada wellness-spa sektörünün en prestijli mükafatı olan “Wellness Sektörünün Öncü Kadını” ödülüne layık görüldü. Aynı yıl American Spa tarafından “En Etkili Spa Lideri” ödülünü aldı.

Ücretsiz etkinliklerle kutlanıyor

Türkiye’de iyi yaşama yönelik olarak atılan ilk adım, dünyanın her yerinden yaşam stili odaklı girişimcilerden ve iyi yaşam uzmanlarından oluşan 92 GWD Elçisi, 24 Ana Destekçi ve 4 Danışman ile uluslararası bir harekete dönüştürmüştür. Global Wellness Day, her yıl Haziran ayının ikinci Cumartesi günü, dünyada 7000’den fazla farklı noktada eş zamanlı olarak, sadece ücretsiz etkinliklerle kutlanmaktadır.

“Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir!

Global Wellness Day’in daha iyi bir yaşam için hazırladığı “7 Adımlık Manifesto”su var. İyi yaşamı bir hayat tarzı haline getirmek için Global Wellness Day, insanların bu yedi basit adımı atmasını öneriyor. Önemli olan, hepsi olmasa bile bunların en azından birkaç tanesini düzenli olarak günlük hayatın bir parçası haline getirebilmek.

1. Bir saat yürüyüş yapın

2. Daha fazla su için

3. Plastik şişe kullanmayın

4. Doğal gıdalarla beslenin

5. İyilik yapın

6. Sevdiklerinizle aile yemeği yiyin

7. Saat 22.00’de uyuyun

İnsanseverlik Kategorisi’nde İnovasyon Ödülü

Global Wellness Day, Uluslararası Spa Derneği’nin (ISPA) düzenlediği yarışmada İnsanseverlik Kategorisi’nde ‘İnovasyon Ödülü’ kazanarak uluslararası alanda etkisini kanıtladı.



