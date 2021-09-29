Yeditepeliler Fazıl Say'ı dinleyecek
Yeditepe Üniversitesi, 25’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 6 Ekim’de Fazıl Say konseri düzenliyor. Konserde Fazıl Say’a Serenad Bağcan da eşlik edecek.
29 Eylül 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Kampüsün festival alanında gerçekleşecek konserde Fazıl Say, Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği albümlerinden eserler seslendirecek. Maske ve mesafe kurallarının uygulanacağı konsere, Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve çalışanları katılacak.