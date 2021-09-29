Kampüsün festival alanında gerçekleşecek konserde Fazıl Say, Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği albümlerinden eserler seslendirecek. Maske ve mesafe kurallarının uygulanacağı konsere, Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve çalışanları katılacak.



