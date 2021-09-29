Eğitim & Kariyer Yeditepeliler Fazıl Say'ı dinleyecek

Yeditepeliler Fazıl Say'ı dinleyecek

Eğitim & Kariyer

Yeditepeliler Fazıl Say'ı dinleyecek

Yeditepe Üniversitesi, 25’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 6 Ekim’de Fazıl Say konseri düzenliyor. Konserde Fazıl Say’a Serenad Bağcan da eşlik edecek.

29 Eylül 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kampüsün festival alanında gerçekleşecek konserde Fazıl Say, Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği albümlerinden eserler seslendirecek. Maske ve mesafe kurallarının uygulanacağı konsere, Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve çalışanları katılacak.


Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Bebekler yetişkinlerden daha zeki!
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Eski gazeteci, yeni müzisyen!
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hayatınızdaki zenginliği arttıracak 10 tavsiye