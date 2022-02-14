Türkiye Yeğenini arabayla ezdiği için intihara kalkışan haladan dikkat çeken paylaşım

Yeğenini arabayla ezdiği için intihara kalkışan haladan dikkat çeken paylaşım

Türkiye

Yeğenini arabayla ezdiği için intihara kalkışan haladan dikkat çeken paylaşım

İzmir'de bir rezidansın otoparkında halasının kullandığı arabanın altında ezilen Eymen Kara hayatını kaybetti. Hala Zerrin Kara'nın, yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirip yaralı yeğenini lobiye çıkardığı görüntüler ortaya çıktı. Son dakika haberine göre, psikolojik destek alan ve intihara kalkıştığı ifade edilen haladan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

14 Şubat 2022, Pazartesi 09:45 Son Güncelleme:
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Yürek yakan olay 1 Ağustos 2020'de İzmir Bayraklı'daki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın aracından indi. Ancak bu sırada yere düştü ve halası üzerinden geçti. Aracın altında kalan talihsiz yavru hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Zerrin Kara'nın, yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı görüntülerden tespit edildi. Lobide çocuğun durumunu gören bir doktorun da Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı belirlendi. Hazar Eymen Kara'nın olaydan 3 ay önce annesinin vefat ettiği öğrenildi.


Hala Zerrin Kara için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Acılı baba Adem Kara ise kız kardeşinin yargılanmasını talep edip şunları söylemişti:

"Hiç iletişime geçmedik. Annem beni arayarak 'Neden bizi rezil ediyorsun?' dedi. Kimseyi rezil etmiyorum. Amacım oğlumun nasıl öldürüldüğünü göstermektir. Benim, para almak için bu kazanın üzerine gittiğimi söyleyenler var.Bunun üzerine avukatımla konuşup sigortadan verilecek olan parayı maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere dağıtmaya karar verdim. Benim tek amacım adil bir şekilde yargılanıp, ceza alması..."

Sabah'ın haberine göre, olaydan sonra psikolojik tedavi gören haladan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Zerrin Kara, paylaşımına şu notu düştü:

"Hayallerın yarım kalır ya. Hani sevdiğinle çok mutlu iken yarım kalır her şey. Hani mutluluğun yaşam pınarın birden yok olur.İşte öyle bir şey. Tarifi zor anlatmak imkansız. Çok yanarsın ama duman çıkmaz. Çok kanarsın ama kimse göremez öyle bir şey bu sevgilim..."
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