Yeğeninin ölüm emrini verdi! 'Acı var mı?'

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammed Kutlu, Davut Kutlu ve Gazi Kutlu ile tutuksuz sanık Döndü Kutlu hazır edildi. Hayatını kaybeden Ozan Tekcan’ın anne ve babası da avukatlarıyla birlikte duruşmaya katıldı.

Duruşmada ilk olarak Ozan Tekcan’ı 3 kez başından olmak üzere 8 kez vurarak öldüren tutuklu sanık Muhammed Kutlu savunma yaptı. Olay günü Ozan Tekcan’ın kardeşini tehdit ettiğini ve şikayetçi olmak üzere annesi ile kardeşinin karakola gittiğini anlatan Kutlu, “Daha sonra biz de babamla karakola gittik. Karakolun önünde Ozan beni görünce küfür etmeye başladı. Sonra Ozan ve arkadaşı Batuhan’ın babama vurduğunu gördüm. Silahımı çıkarıp ateş etmeye başladım. Ben kendimi korumak için ayaklarına doğru ateş ettim” dedi.





“OZAN’I VURDUĞUNU GÖRÜNCE ÜSTÜNE ATLADIM”

Olay günü karakolda görevli olan polisler de duruşmada tanık olarak dinlendi. İlk olarak ifade veren polis memuru İlkay Y., “Olay anında ben kapıda nöbetçiydim. Silah sesleri duyulunca maktulün yanında olan arkadaşı karakola kaçtı. Ben de onu içeri alıp dışarı koştum. Sanık Muhammed maktulün arkasından koşuyordu. Ben de onların arkasından koşmaya başladım. Muhammed ateş ediyordu. Ozan’ı vurduğunu görünce üstüne atlayarak durdurdum. Bu sırada babası Gazi Kutlu elindeki demir sopayla yerde yatan maktulün kafasına vuruyordu. Arkadaşlar onu da etkisiz hale getirdi” dedi. Polis memuru mahkeme başkanının sorusu üzerine maktul Ozan Tekcan’ın elinde silah olmadığını, sonraki aramalarda da herhangi bir silah bulmadıklarını söyledi.

“YERDE YATAN MAKTULE DEMİR SOPAYLA VURMAYA DEVAM EDİYORDU”

Diğer polisi memuru Yunus Emre E. ise, olay anını görmediğini ancak daha sonra gittiğinde maktulün yerde yattığını söyleyerek, “Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden kanlar akıyordu. Su sırada da Gazi Kutlu elindeki demir sopayla maktule vurmaya devam ediyordu” dedi.

“BİR OĞLUMU ÖLDÜRDÜ ŞİMDİ DİĞERİYLE TEHDİT EDİYOR”

Tanık beyanlarının ardından Ozan Tekcan’ın annesi Şerife Tekcan söz alarak, hala Kutlu ailesi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Tekcan, “Silahı götüren Döndü Kutlu, beni şimdi de diğer oğlumla tehdit ediyor. Bir oğlumu öldürdüler şimdi de diğer oğlumu tehdit ediyorlar. Döndü Kutlu da tutuklansın. En ağır cezayı alsın” dedi.

“ASIL BİZ MAĞDURUZ”

Tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan sanıklardan Davut Kutlu, kendilerine tuzak kurulduğunu söyleyerek, “Planlı ve tasarlayarak olayı gerçekleştirdiğimiz iddiaları yalandır. Planlasak neden karakolun önünde yapalım. Biz intikam peşinde değiliz. Asıl bize tuzak kuruldu. Çok mağdurum ailem dışarıda perişan” dedi. Tutuklu sanık Gazi Kutlu ise, “Asıl bunlar tehlikeli, ben tehlikeli biri değilim. Ben Ozan’a sadece bir kere bıçağı bıraksın diye vurdum. Oğluma da silahı attırdım” dedi.

“KARDEŞİMİN OĞLUNU NASIL ÖLDÜRTEBİLİRİM”

Cinayeti azmettirdiği iddia edilen anne Döndü Kutlu ise, “Hep beni suçluyorlar. Ben de bir anneyim, ailemden 4 tane erkeği neden hapse attırayım? 6 tane torunuma tek başıma bakmak zorunda kaldım. Kardeşimin oğlunu nasıl öldürebilirim asla suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

SANIKTAN MAKTUL AİLESİNE; “ACI VAR MI?”

Mahkemenin ardından tarafların duruşma salonundan çıktığı sırada, tutuksuz sanık Döndü Kutlu, maktulün ailesine bakarak; “Acı var mı?” dedi. Bunun üzerine maktulün ailesi de tepki gösterdi. Araya giren güvenlikler Döndü Kutlu’yu aileden uzaklaştırdı.

Damla Güler -Milliyet