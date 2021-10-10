Adem Kara, "Olayın bu şekilde olduğunu 10 gün önce öğrendim. Eymen'in arabadan düşüp, beyin kanaması geçirip, öldüğünü biliyordum. Tüm ailem durumu benden saklamış. Kamera kayıtlarını izlediklerini söylemişlerdi. Aileme güvenip Z.A.'den şikayetçi olmamıştım. Ancak sonrasında bazı konuşmalardan şüphelendim. Kamera kayıtlarını istedim ancak aile avukatımız vermek istemedi. Kendi avukatım aracılığıyla kamera kayıtlarını istedik ve olayın gerçeğini öğrendik. Kayıtların tamamını izleyemedim. Oğlumun sürüklendiği ana kadar izliyorum. Devamını izleyemiyorum. Çok kötü oluyorum" dedi.

'ADİL ŞEKİLDE YARGILANSIN'

Z.A.'nın adil şekilde yargılanmasını istediğini belirten Kara, "Hiç iletişime geçmedik. Annem beni arayarak 'Neden bizi rezil ediyorsun?' dedi. Kimseyi rezil etmiyorum. Amacım oğlumun nasıl öldürüldüğünü göstermektir. Benim, para almak için bu kazanın üzerine gittiğimi söyleyenler var. Kazadan sonra sigorta şirketi beni arayıp, para vereceklerini söylediler. Parayı istemediğimi söyledim ama vermek zorunda olduklarını belirttiler. Bunun üzerine avukatımla konuşup sigortadan verilecek olan parayı maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere dağıtmaya karar verdim. Benim tek amacım Z.A.'nın adil bir şekilde yargılanıp, ceza alması" dedi.

Kara'nın avukatı Başak Atalay soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunacaklarını belirtip, "Müvekkilim en başında kasıt olmadığını düşündüğünden şikayetçi olmamıştı. 2 hafta önce durumdan haberdar olunca suç duyurusunda bulunduk. Tahkikatın genişletilmesi talebinde bulunduk. Otopark giriş kameraları elimizde değil. Öncelikle bunlara ulaşacağız. Z.A'nın, Eymen'i neden 6 dakika arabada tuttuğunu merak ediyoruz. Hastanelere çok yakın olmasına rağmen Eymen'in 1 saate yakın neden hastanelere götürülmediğinin sorulmasını istiyoruz. Eymen'e ne olduğunu öğrenene kadar elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Tolga TAHÇI / DHA



