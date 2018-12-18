Olay, Yenişehir Mahallesi Muhtar Saadettin Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Selma Aksıva (54) evde tek başına otururken kapı çaldı. Kapıdakilerin, erkek kardeşinin kızları Aylin Y., Ayliş Y. ve bir kadın arkadaşları olduğunu gören Selma Aksıva onları içeri davet etti.

BAYILTINCAYA KADAR DÖVDÜLER

İddiaya göre içeri giren iki yeğeni ve arkadaşları, bir anda Selma Aksıva'nın üzerine saldırdı. Aksıva'yı bıçak tehdidiyle yere yatıran saldırganlar, yanlarında getirdikleri sopalarla kadını bayıltıncaya kadar dövdü. Yeğenleri ve yanlarındaki kadın, daha sonra, Selma Aksıva'nın, içinde 3 bin lira ve banka kartlarının bulunduğu çantasını alarak kaçtı.

YARDIM PARALARINI DA ALDILAR

Bir süre sonra kendine gelen Aksıva, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili bilgi alan polis, gaspçı yeğenleri ve arkadaşlarını yakalamak için çalışmalara başladı. Yaklaşık bir ay önce alt katında çıkan yangında uğradığı maddi zarar nedeniyle belediye ve kaymakamlıktan aldığı yardım parasının da çantada olduğunu belirten Selma Aksıva, "Paramı çalanlar benim kendi öz yeğenim. Kapıyı çaldılar, yanlarında bir kadın daha vardı. Eve girdiler, benim üstüme saldırdılar. Çantamı aldılar. Devletten aldığım 2 bin yardım parası vardı, bin de kendi param vardı. Onları aldılar. Hepsini alıp götürdüler. Her şeyim çantamın içindeydi. Sopayla vurdular, beni divana yatırdılar. Tansiyonum vardı, bayılmışım. Çok kötü bir duruma girdim. Evi soydular, başka bazı şeyleri aldılar ama ne aldılar bilmiyorum" dedi.

Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selma Aksıva, tedavi altına alındı.