Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları YEKA-2 ihalelerinde, Balıkesir bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti., Çanakkale bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,67 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Rüzgar YEKA -2 ihalesinde Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bölgeleri için toplam bin megavatlık kapasite tahsisi yapıldı.

Bu kapsamda açık eksiltme usulüyle yapılan 250'şer megavat kapasiteli Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinin ihaleleri için en düşük teklifler açıklandı.

Komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın yaptığı iki bölgenin ihlalesine Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti, Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Eze İnşaat AŞ, Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ, B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madencilik Nakliyecilik San. Tic. AŞ, Res Anatolia Holding AŞ, Çinili Res Enerji Üretim San. Tic. AŞ, Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ ile İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ teklif verdi.

İhalede Balıkesir bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti., Çanakkale bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,67 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi.

Rüzgar YEKA -2 kapsamında bugün düzenlenen ilk iki ihalede, Aydın bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,56 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Muğla bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 4 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. vermişti.

AA