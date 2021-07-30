Prof. Dr. Yekta Saraç, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. 2000 yılında ise profesör unvanını kazandı. 8 kitap kaleme alan Prof. Dr. Yekta Saraç’ın makaleleri ayrıca pek çok dergide yayımlandı. İşte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan Prof. Dr. Yekta Saraç’ın uzmanlık alanı ve kariyerine ait bilgiler…

YEKTA SARAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

21 Mart 1963 tarihinde İstanbul'da doğan Prof. Dr. Yekta Saraç, Aslen Tokat’ın Erbaa kazasının Tanoba köyündendir. Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç’ın oğlu ve Fatih Saraç'ın kardeşidir.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞINA ATANAN PROF. DR. YEKTA SARAÇ’IN UZMANLIK ALANI NEDİR?

Yekta Saraç, üniversite eğitimini 1981-1985 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Mezuniyetinin ardından 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu.

Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede 1987-1991 yılları arasında alan Yekta Saraç, 1992 yılında yardımcı doçent, 1994 yılında doçent unvanını kazandı, 2000 yılında profesör oldu.

2005-2006 yıllarında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Yekta Saraç, 19 Ekim 2005 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilerek dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bu seçimin onaylanmasının ardından YÖK Genel Kurul üyesi oldu.

19 Ekim 2010 tarihinde YÖK üyeliğine ikinci kez seçildi, 13 Mart 2008 tarihinden itibaren YÖK Yürütme Kurulu üyesi ve 21 Ocak 2010 tarihinden itibaren de YÖK Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Prof. Dr. Yekta Saraç, Ekim 2013'te 3. kez YÖK üyeliğine Bakanlar Kurulu kontenjanından seçildi.

Türk edebiyatı, belagat-retorik ve metin şerhi konularında uzman olan Yekta Saraç'ın 8 kitap kaleme aldı ve pek çok dergide yer alan makaleler yazdı.

Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Başkan olan Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın 6 Kasım 2014 tarihinde, Başbakanlık Başmüşavirliğine atanmasının ardından, yeni bir başkan seçilinceye kadar Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığına vekalet etti.

11 Kasım 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından (YÖK) Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığına atanan Yekta Saraç, 30.07.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.