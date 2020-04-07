YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, öğretmen adayı son sınıf öğrencileri için önemli açıklamalarda bulundu.

Saraç açıklamasında, "Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.





İlgili Haberler Bakan Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor



