Yekta Saraç'tan öğretmen adayları için açıklama
YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, öğretmen adayı olan son sınıf öğrencileri için açıklamada bulundu.
07 Nisan 2020, Salı 11:34 Son Güncelleme:
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YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, öğretmen adayı son sınıf öğrencileri için önemli açıklamalarda bulundu.
Saraç açıklamasında, "Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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