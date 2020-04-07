Türkiye Yekta Saraç'tan öğretmen adayları için açıklama

Yekta Saraç'tan öğretmen adayları için açıklama

Türkiye

Yekta Saraç'tan öğretmen adayları için açıklama

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, öğretmen adayı olan son sınıf öğrencileri için açıklamada bulundu.

07 Nisan 2020, Salı 11:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, öğretmen adayı son sınıf öğrencileri için önemli açıklamalarda bulundu.

Saraç açıklamasında, "Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler
Bakan Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Virüs: Irkçılık mı üretecek dayanışma mı?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Kraliçe’nin farkı
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Bakan Koca: Hasta sayıları daha artacak ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor