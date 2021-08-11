Magazin Yelda Kırçuval: Paranoyak oldum resmen

Yelda Kırçuval: Paranoyak oldum resmen

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Yelda Kırçuval: Paranoyak oldum resmen

Yazar ve oyuncu kimliği ile bilinen Yelda Kırçuval, önceki gün Bebek'teydi. Kırçuval, ülkemizde yaşanan orman yangınlarında verdiği mücadele ile adından sıkça söz ettirdi.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 10:01 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin dört bir yanını etkileyen yangınlar, herkesi üzerken, ünlüler de bu yangınlara sessiz kalmadı. Beykoz’da oturan Kırçuval evinin önündeki korulukta nöbet tuttuğunu söyledi.

Kırçuval, "Yangınlar bilindiği üzerine İstanbul'da da çıktı. Evim Beykoz ormanlarına bakıyor. Yangının çıktığını görünce yetkilileri aramam bir oldu. Beş dakika geç fark edilmiş olunsaydı, çok şeye mal olmuş olabilirdi” dedi.

Ünlü oyuncu, “Artık bir park ve ormandan geçtiğimde paranoyak oldum resmen, tedirgin oluyorum acaba bir şey olur mu diye'' dedi. Kırçuval, daha sonra arkadaşlarıyla bir mekanda bir araya gelerek toplantısını gerçekleştirdi.

Yelda Kırçuval, sosyal medyada Türkiye’yi yasa boğan yangınlar için paylaşımlar yaptı. Beykoz’da oturan Kırçuval evinin önündeki korulukta nöbet tuttuğunu söyledi ve “Arabayla ormana gidip sürekli tur atıyorum ve yürüyorum. Bu kez spor için değil, hainlere fırsat vermemek için” diyerek açıklama yaptı.

YELDA KIRÇUVAL KİMDİR?

Yelda Kırçuval, 30 Aralık 1978 tarihinde dünyaya geldi. 1997 yılında TRT sınavlarına giriş yaptı ve TRT eğitimlerinden diksiyon, fonetik, artikülasyon dersleri aldıktan sonra kariyerine editör ve spiker olarak başarılı bir giriş yaptı. Çevre Aktüel ve Tüketici Dosyası adlı programlarıyla birlikte televizyonun pek çok departmanında görev aldı. Aynı zamanda birçok programın seslendirmesini üstlendi. 2009 yılında TRT 2 ile Birlikte Yaşarken isimli programın da sunuculuğunu yaptı. Ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde Diksiyon ve TV Programcılığı dersi verdi. 2016 yılında Adapsız Kadınlar Hayasız Erkekler, 2018 yılında ise İnsanı İnsan Acıtır isimli kitapların altına imzasını atmıştır. 

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