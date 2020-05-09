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Magazin Yelda Kırçuval sıpa evlat edindi

Yelda Kırçuval sıpa evlat edindi

Magazin

Yelda Kırçuval sıpa evlat edindi

Özge Özpirinçci, 2016’da Twitter’da yardıma muhtaç bir eşek fotoğrafı görünce, hemen harekete geçmiş, taa Diyarbakır’dan İstanbul’a getirtmişti.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Adını da Zilli koymuş, babasının Gebze’deki çiftliğine yerleştirmişti. Sezen Aksu da geçen yıl Kayseri’de erken dünyaya gelen ve annesini doğumda kaybeden sıpayı sahiplenmişti. ‘Boza’ adını verdiği ve tüm masraflarını karşıladığı yavruyu Kanlıca’daki yalısında bile misafir etmişti.

'Çok tatlı bir şey'

Şimdi de yazar-sunucu Yelda Kırçuval’dan müjde geldi. Karantina günlerini evde geçirmekten sıkılan Yelda Kırçuval dün Beykoz’daki Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği’ni ziyarete gitti.

Hem yardımda bulundu, hem eşekleri sevdi. Sonra bir yavruyu evlat edindi. Üstelik sıpaya kendi adını verdi.

Yelda Kırçuval, “Küçük Yelda çok tatlı ve güzel. Bana uğur getireceğine eminim. Sık sık ziyaretine geleceğim” diye konuştu.

Sezen Aksu ile 'Boza'


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