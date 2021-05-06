Magazin Yeliz: Özcan Deniz benim gibi bir kadınla aşk yaşadığı için gurur duymalı

Yeliz: Özcan Deniz benim gibi bir kadınla aşk yaşadığı için gurur duymalı

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Yeliz: Özcan Deniz benim gibi bir kadınla aşk yaşadığı için gurur duymalı

Şarkıcı Yeliz (63), yıllar önce kendisinden 15 yaş küçük Özcan Deniz'le yaşadığı 12 günlük aşk hakkında gelen eleştirilere yanıt verdi. Yeliz "Unutmak için çok çaba sarf ettim" dediği büyük aşkla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı

06 Mayıs 2021, Perşembe 23:21 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube programı 'Dur Bi Dinle'ye katılan Yeliz, şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz itirafı ile herkesi şaşırtmıştı.

"AYRILDIK, BABAMI ÇAĞIRDIM" 

"Çok aşık oldum. 12 gün evden çıkmadık. Ben çalışıyordum, gece dönüyordum. O (Özcan Deniz) bekliyordu beni. Sonra ayrıldık. Çünkü o yeni çıkıyordu piyasaya. Şimdiki gibi rahat değildi o zaman..."

63 yaşındaki şarkıcı, "Rahmetli Hilmi Topaloğlu, 'Sen daha yolun başındasın. Kendinden 10 yaş büyük kadınla niye berabersin?' falan dedi. Onun için ayrıldık. Ben ayrıldığım zaman babamı çağırmıştım. Orada babamın dizine yatıp 'Baba çok acı çekiyorum' dediğimi hatırlıyorum" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

"HERKES KENDİ YAPTIĞINA BAKSIN" 

Magazin gündemine bomba gibi düşen sözlerinin ardından delen tepkilerin ardından Yeliz, suskunluğu bozdu. SHOW TV'de yayınlanan 'Ebru Akel'le Kadın İsterse'ye konuk olan Yeliz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Allah aşkına herkes kendi yaptığına baksın! Aşık olduk birbirimize. Şimdiye bakarsak bizler çok düzgün şeyler yaşamışız. Karşılaştığımız zaman tabii ki konuşuyoruz, düşman değiliz. Allah herkese nasip etsin. 12 sene de sürebilirdi ama bizimki 12 gün sürdü. Unutmak için çok çaba sarf ettim."

Ünlü şarkıcı ayrıca, "Özcan Deniz'in gurur duyması lazım ki benim gibi muhteşem bir kadınla beraber oldu! Ben karakteriyle, kişiliğiyle, sesiyle mucizeyim" ifadelerini kullandı.

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