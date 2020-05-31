Yeliz Yeşilmen: Eşim bana çok kızdı

Yeliz Yeşilmen, Şubat 2010’da iş insanı Ali Uğur Akbaş ile evlenmiş, Haziran 2010’da kızı Asya’yı, Ağustos 2015’te oğlu Birbey’i dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz hafta eşi ile arasında kriz çıktığını belirtip ağlayarak “Sonumun şarkıcı Bergen gibi olmasını istemiyorum” demişti. Yeliz Yeşilmen dün Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya bağlanıp “Bir takım sorunlarımız oldu. Bu çığlığımla belki kendimi kocama duyurmuşumdur” dedi.

'Kötü sonla bitmesin'

Yeliz Yeşilmen şöyle konuştu: “Kocamı zan altında bırakmak istemiyorum. Bergen’e bunu yapan adam ile eşimi bir tutamam. Sinirle ağzımdan çıktı bir şeyler. ‘Şiddet gördüm mü?’ Detay vermem bana yakışmaz. Her evlilikte şiddet oluyormuş. Bergen benzetmemden sonra eşim bana çok kızdı. Rezil olduğunu düşündü. Kol kırılır, yen içinde kalır. Filmin kötü sonla bitmesini istemiyorum, umarım sorunlarımızı çözeriz.”