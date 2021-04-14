Magazin Yeliz Yeşilmen gelen tepkilere yanıt verdi

Yeliz Yeşilmen gelen tepkilere yanıt verdi

Magazin

Yeliz Yeşilmen gelen tepkilere yanıt verdi

Eski model Yeliz Yeşilmen, sosyal medya sayfasından seccade olan bir fotoğrafını paylaştı. Yeşilmen’in ojeyle namaz kılmaya hazırlandığı fotoğraf sosyal medyada olay oldu. Bunun üzerine Yeliz Yeşilmen, bir açıklama yaparak kendisini savundu.

14 Nisan 2021, Çarşamba 15:18 Son Güncelleme:
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Evlendikten sonra modellik kariyerine ara veren Yeliz Yeşilmen Instagram hesabını sıklıkla kullanan ünlü isimlerden biri. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla özel hayatını takipçileriyle paylaşan Yeşilmen, bu sefer de seccadenin başında olduğu fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak, “Uyuma kalk, en azından dua et” notunu düştü.

YELİZ YEŞİLMEN’İN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Yeşilmen’in bu fotoğrafını kendi profilinde paylaşan sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, “Yeliz Yeşilmen, İslam dinine göre necasetten taharet gereği ojeden dolayı abdest kabul olmuyor diyorlar ama yine de sen bilirsin” yorumunu yaptı. Bunun üzerine birçok kullanıcı Yeliz Yeşilmen’in bu paylaşımını kendilerine özgü bir şekilde eleştirdi.

GELEN TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Yeliz Yeşilmen kendisine gelen eleştirilere bir fotoğraf yayınlayarak cevap verdi. İşte Yeşilmen, kendisini böyle savundu;


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