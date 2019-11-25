Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde anlattı

Yeliz Yeşilmen otobanda benzini bitince yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlattı.

25 Kasım 2019, Pazartesi 11:32
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Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde anlattı

Çocuklarıyla beraber yolculuk yapan Yeliz Yeşilmen, aniden arabasının benzinin sıfırlanmasından dolayı otobanda ıssız bir yere kaldı.

'Çok yıprandım sinirden ağladım'

Daha sonra oyuncu arabayı boşa alarak 10 km gitti. Tüm o an yaşadıklarını gözyaşları içinde sosyal medyada paylaşan oyuncu, "Kimlerin gözü kalıyor, ne oluyor bilmiyorum. Gerçekten Allah'a şükürler olsun. Gerçekten kalpten dua edin bu bir mucize. Çok yıprandım sinirden ağladım" şeklinde konuştu. 


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