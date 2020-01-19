Yeliz Yeşilmen, sosyal medyasında Türkiye'nin turizm bölgelerinin tanıtımını yaptığını belirterek "Ben hala Türkiye topraklarında turizm acentesi gibi gönüllü bir şekilde devam ediyorum. Kültür Bakanlığı bana bu anlamda umarım sahip çıkar. Plaket bekliyorum, insanlara maaş, para veriyorlar. Türkiye turizmini tanıtsın diye. Ben kendim yapıyorum bunu. Farkında olurlar umarım bir gün" dedi.

"Evli, çocuklu gezgin" adında sosyal medyada bir sayfası olduğunu anlatan Yeşilmen, "Artık bir gezginim. Türkiye’nin çok farklı topraklarını Mardin’den Diyarbakır’a, Yalova’dan, Alaçatı’ya her yeri, gezilmeyen görülmeyen yerleri paylaşıyorum tüm detaylarıyla. Kafeleriyle, otelleriyle, turizmiyle. Mesela Yalova’nın şelalesi varmış, yaz olsa gidecektik. Bir de botanik bahçeleri varmış. Oraya gideceğim" diye konuştu.





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