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Yeliz Yeşilmen Şeyma Subaşı'nın kafesini beğenmedi

Yeliz Yeşilmen, Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesine gitti, o anları sosyal medya hesabından 'Biz niye geldik bilmiyorum' notuyla paylaştı

27 Şubat 2019, Çarşamba 18:46 Son Güncelleme:
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Yeliz Yeşilmen Şeyma Subaşı'nın kafesini beğenmedi

Oyuncu Yeliz Yeşilmen, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesine gitti.

'BİZ BOĞAZ'I BIRAKIP NİYE GELDİK?'

Kafede çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Yeşilmen, 'Biz duramadık. Ev sahibi yok şu anda burada. Biz niye o güzelim Boğaz'ı bırakıp geldik bilemiyorum. Burada da azıcık da olsa deniz var. Havuz gibi görünüyor.' dedi.

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