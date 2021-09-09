Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş boşandı mı?

Bir dönemin aranan ismi Yeliz Yeşilmen, evlendikten sonra kariyerine ara vermişti. Eşiyle sık sık fotoğraf paylaşan Yeliz Yeşilmen, bir dönem eşine yatakta kahvaltı hazırladığı fotoğrafını paylaşmış ve o dönem o kare sosyal medyada büyük etki yaratmıştı.

Yeliz Yeşilmen, 2020 senesinin Mayıs ayında sosyal medya sayfasından paylaştığı görüntüyle akılları hayrete düşürmüştü.

YELİZ YEŞİLMEN, "SONUMUN BERGEN GİBİ OLMASINI DA İSTMEİYORUM"

Yeliz Yeşilmen, o dönem yaptığı paylaşımda, “Sadece son sözüm; iyi niyetimin daha fazla kullanılmasını artık istemiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaptım, her konuda da yapıyorum ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

YELİZ YEŞİLMEN'İN BOŞANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Şimdi ise şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş, resmi olarak boşandı. Çıkan bu iddiaların ardından Yeliz Yeşilmen’in nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan Yeliz Yeşilmen'in sık sık fotoğraf paylaştığı eşiyle yakında zamanda fotoğraf paylaşmaması ise iddiaları güçlendirir cinsten.

Yeliz Yeşilmen ve Ali Akbaş’ın şu sıralar magazin kulislerinde boşandığı haberleri sıklıkla yer alıyor. Peki, Yeliz Yeşilmen ve Ali Akbaş ne zaman evlendi. İşte detaylar…

YELİZ YEŞİLMEN NE ZAMAN EVLENDİ?

Yeliz Yeşilmen Ali Uğur Akbaş ile hayatını 2010 senesinde birleştirdi.

YELİZ YEŞİLMEN’İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş’ın bu evlilikten dünyaya gelen iki tane çocuğu bulunuyor.